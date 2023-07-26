نقيب الصحفيين: قانون العمل الجديد قضى على "استمارة 6"

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قانون العمل الجديد قضى على "استمارة 6"، أو ما يُعرف بالاستقالة المُسبقة، والتي تُجبر المؤسسات الصحفية الزملاء على توقيعها خلال إبرام عقود التعيين.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذه الاستمارة أو "الاستقالة" غير قانونية، ولا يُعتد بها في أي إجراء، وأي خطوات تتخذها المؤسسة بناءً عليها، تُعتبر فصلًا تعسفيًا للزملاء، وفي هذه الحالة تتخذ النقابة خطواتها القانونية والنقابية بعد إخطار الزميل لها.

وتابع: "خاطبت نقابة الصحفيين وزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة تفعيل القرار الوزاري السابق، بعدم الفصل التأميني لأي زميل صحفي دون العودة مُسبقًا إلى النقابة، وذلك بناءً على العقد الثلاثي الذي يوقّعه الزملاء خلال التعيين، والذي يُلزم المؤسسة بأن تكون النقابة طرفًا ثالثًا في العقد بينها وبين الصحفي".