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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة "أسوان العلم الأخضر"

الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية القضايا البيئية المعاصرة بأسوان
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انطلقت فعاليات المرحلة الرابعة لمبادرة اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان " أسوان العلم الأخضر " تحت شعار " تشجير – توعية – إستدامة " حيث تم عقد ندوة توعية بيئية بالقضايا البيئية المعاصرة ، بالإضافة إلى التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقاعة عروس النيل ، والمنفذة بمعرفة الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ، وبمشاركة جهات ومؤسسات مجتمعية وإدارة مشروعك بالمحافظة ، وأيضاً المكتب العربى للشباب والبيئة ، والإتحاد النوعى للبيئة ، فضلاً عن الجمعية المصرية المتكاملة بالمحافظة .

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإصحاح البيئى والإهتمام بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

 شهدت الندوة الرد على جميع الأسئلة والإستفسارات المتعلقة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، ولاقت الندوة تفاعلاً كبيراً من المشاركين ، بالتوازى مع تنظيم ورش عمل لتدوير المخلفات بمتحف النوبة ، بمشاركة الجهات المعنية .

 من جانبها أشارت المهندسة أسماء محمود مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التنسيق المسبق بين كافة الجهات المعنية لإطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة " أسوان العلم الأخضر " لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، لافتة إلى أنه سيتم البدء فى تشجير منطقتى المحمودية وأطلس بالأشجار المثمرة وأشجار الظل لتفعيل إجراءات التخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخى ، ومواجهة إرتفاع درجات الحرارة .

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IMG-20230726-WA0029
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IMG-20230726-WA0028
أسوان العلم الأخضر الاصحاح البيئي أخبار محافظة أسوان