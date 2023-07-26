إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة "أسوان العلم الأخضر"

انطلقت فعاليات المرحلة الرابعة لمبادرة اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان " أسوان العلم الأخضر " تحت شعار " تشجير – توعية – إستدامة " حيث تم عقد ندوة توعية بيئية بالقضايا البيئية المعاصرة ، بالإضافة إلى التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقاعة عروس النيل ، والمنفذة بمعرفة الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ، وبمشاركة جهات ومؤسسات مجتمعية وإدارة مشروعك بالمحافظة ، وأيضاً المكتب العربى للشباب والبيئة ، والإتحاد النوعى للبيئة ، فضلاً عن الجمعية المصرية المتكاملة بالمحافظة .

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإصحاح البيئى والإهتمام بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

شهدت الندوة الرد على جميع الأسئلة والإستفسارات المتعلقة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، ولاقت الندوة تفاعلاً كبيراً من المشاركين ، بالتوازى مع تنظيم ورش عمل لتدوير المخلفات بمتحف النوبة ، بمشاركة الجهات المعنية .

من جانبها أشارت المهندسة أسماء محمود مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة إلى أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التنسيق المسبق بين كافة الجهات المعنية لإطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة " أسوان العلم الأخضر " لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، لافتة إلى أنه سيتم البدء فى تشجير منطقتى المحمودية وأطلس بالأشجار المثمرة وأشجار الظل لتفعيل إجراءات التخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخى ، ومواجهة إرتفاع درجات الحرارة .

IMG-20230726-WA0029