اتحاد الكاراتيه يكشف أسباب إلغاء سفر المنتخب إلى ليبيا

كشف الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، أسباب عدم المشاركة في بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 وحتى 30 يوليو الجاري بمدينة طرابلس ليبيا.

وكان من المقرر أن تضم البعثة المصرية 123 فرد، على أن تغادر من مطار القاهرة على فوجين يومي 25 و 26 يوليو.

وجاء نص البيان كالتالي:

يتشرف الاتحاد المصري للكاراتيه بأن يوضح للجميع بأنه قد أنهى جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بسفر البعثة من حيث كافة الإجراءات بداية من الإعلان عن البطولة وملء الاستمارات الخاصة ببيانات اللاعبين وتسجيلهم على موقع سبورت داتا الخاص بالتسجيل في البطولة.

كما تم استكمال باقي الإجراءات الواجبة من مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لاستصدار الموافقات اللازمة والقرار الوزارى الخاص بسفر البعثة الرسمية للإتحاد المصري للكاراتيه وكذلك اللاعبين المسافرين على نفقتهم الشخصية.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بالفعل القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة إلا أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات سفر البعثة ولم نتمكن من الحصول على باقى الموافقات خاصة ما يتعلق بمخاطبة الجهات المعنية، الأمر الذي حدا بالاتحاد إلى إلغاء حجز تذاكر الطيران للبعثة الرسمية وتم إبلاغ جميع اللاعبين بذلك قبل موعد السفر.

والاتحاد المصري للكاراتيه ومجلس إدارته وكعهده مع أبنائه ومحبيه من بداية ولايته بتعامله بشفافية ومصارحة أبنائه فكان لابد له من إصدار هذا البيان لإعلامكم بأنه كان على تواصل بشكل يومى مع وزارة الشباب والرياضة لاستخراج القرار الوزارى الخاص بالسفر للمشاركة في البطولة مع العلم أن الوزارة لم تدخر جهد في سبيل ذلك وقامت بتيسير كافة الإجراءات فى أوقات قياسية ورغم ورود بعض الأوراق والمستندات الخاصة بسفر البعثة قبيل السفر بأيام معدودة .

والاتحاد المصرى للكاراتيه سوف يكون على تواصل دائم معكم وإعلامكم بكل ما يستجد في هذا الأمر التزاما منه بالمسئولية التي أوليتموها له من أجل توسيع قاعدة المشاركة في اللعبة بشكل عام والبطولات على كافة مستوياتها بشكل عام وقدر الله وما شاء فعل.