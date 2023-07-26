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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط يُرحب ببدء عملية تفريغ الخزان صافر في عرض البحر الأحمر

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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رحب  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالنجاح في بدء عملية نقل النفط من الخزان المتهالك صافر في البحر الأحمر قبالة الساحل اليمني إلى السفينة البديلة، مؤكدًا أن هذه العملية كانت ضرورية لتفادي كارثة بيئة بحرية غير مسبوقة في البحر الأحمر، متطلعًا إلى انتهاء العملية بنجاح بإذن الله ومُرحبًا بكافة الجهود العربية والدولية التي أسهمت في هذه العملية المهمة.

ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام دعوته إلى جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات حماية البيئة، للمساهمة في استكمال تمويل المبلغ المُتبقي من أجل إنجاز مهمة تفريغ الخزان بنجاح، بما في ذلك تنظيف الخزان من بقايا النفط وتفكيكه لتفادي المخاطر البيئية على نحو كامل.

وأكد المتحدث الرسمي أن عددًا من الدول العربية قد ساهمت ماليًا في عملية التفريغ، وأن الحفاظ على سلامة البيئة البحرية في هذا الشريان الملاحي المُهم تُعد مسئولية عالمية تقتضي تعاون جميع الأطراف القادرة على المُساهمة.

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