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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط متهم تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها في مجال المراهنات الرياضية بأسيوط

ضبط المتهم بتلقى
ضبط المتهم بتلقى مبالغ مالية من المواطنين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال توظيف الأموال مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) بتلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتوظيفها لهم فى مجال المراهنات الرياضية من خلال أحد المواقع الإلكترونية التى تدار خارج البلاد، وذلك مقابل أرباح متفق عليها يتم تحصيلها عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون، وكذا قيامه بالترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته (33 شريحة هاتف محمول مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى - 6 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.  

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