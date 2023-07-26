رئيس وزراء تايلاند السابق يعود لبلاده في 10 أغسطس المقبل بعد 15 عامًا بالمنفى

أعلنت أسرة رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا، أن الأخير سيعود إلى وطنه في 10 أغسطس المقبل؛ وذلك بعد ما قضى 15 عاما في المنفى.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء، أن رجل الأعمال التايلاندي البالغ من العمر 74 عاما، الذي انتخب مرتين رئيسا للوزراء قبل الإطاحة به؛ عام 2006، منذ فترة طويلة عن رغبته في العودة إلى بلاده.

وكان "شيناواترا" قد حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الفساد في محاكمة يعتبرها سياسية ويواجه العديد من التهم التي تعود إلى السنوات التي قضاها على رأس الحكومة.

يذكر أن حزب المعارضة التايلاندي بويا تاي، كان قد أعلن في أبريل الماضي، اختيار بايتونجتارن شيناواترا، ابنة تاكسين شيناواترا، رسميًا مرشحة لرئاسة الوزراء. ووفقا لقواعد الانتخابات، ترشح الأحزاب السياسية ما يصل إلى ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء قبل الانتخابات العامة التي جرت في 14 مايو الماضي ليتم دراسة طلباتها للمنصب الرفيع.