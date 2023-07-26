جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات في أسوان



تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز جهودها المكثفة لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن مواصلة أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع الإستمرار فى أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتكثيف النظافة العامة ، مع متابعة المشروعات الجارية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مختلف قطاعات العمل العام ، وكذا القيام بأعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى .

فى هذا الإطار وبناء على تكليف المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أجرى محمود بهاء نائب رئيس المدينة زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بقرية أبو الريش بحرى بمنطقة الكسارة ، التى تقام على مساحة 5 أفدنة ، حيث يتم حفر الأحواض الرئيسية للمشروع وذلك بحضور جابر فتحى رئيس قرية أبو الريش بحرى ، وأيضاً منسق لجنة حياة كريمة بمركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن مهندسى الشركة المنفذة للمشروع .

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان 21 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 18 ألف و 605 م 2 ، وذلك بمنطقة الناصرية بنطاق حى شرق حيث جاءت الحملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، فضلاً عن الفنيين والعاملين بنطاق حى شرق ، وأيضاً قسم المتغيرات المكانية مدعومين بالمعدات الثقيلة بمعاونة الجهات الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان ، وهو الذى توازى مع قيام حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب كشافات ليد موفرة لترشيد الإستهلاك بالمنطقة المحيطة بجهاز شئون البيئة ، وتم أيضاً تنظيم حملة على النباشين بطريق السادات ومصادرة ثلاثة فوامات للنباشين ، وكذا مصادرة إحدى عربات الكارو لأحد النباشين ، وتم كذلك متابعة أعمال صيانة البلدورات والأرصفة ، وأعمال النظافة والكنس بنطاق الحى تحت إشراف نائب رئيس المدينة .

وفى نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل بقيادة محمد عبد العزيز أعمال النظافة العامة على الطريق العام والشوارع والمداخل الرئيسية للظهور بالمظهر الجمالى والحضارى بالمدينة السياحية ، بالتوازى مع تنفيذ الوحدة المحلية لمدينة البصيلية أعمال النظافة العامة على الطريق العام والشوارع والتجميع المنزلى حيث تم رفع 20 طن من المخلفات ، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بالمدخل الجنوبى للمدينة .

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