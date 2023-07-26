أوهامهم بقوة علاقاته.. ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص - مقيم بسوهاج) بتضرره من (أحد الأشخاص- مقيم بسوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجله فى إحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكنة من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.