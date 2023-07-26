البارالمبية تعلن موعد الأدوار النهائية لدوري كرة القدم لقصار القامة

قررت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ، إقامة الأدوار النهائية من بطولة الدوري المصري لكرة القدم لقصار القامة للموسم الرياضي 2022/2023، يوم السبت المقبل بالصالة المغطاة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وjأهل للأدوار النهائية كلًا من: ”الأهلي بالملاحة، أسوان، نجوم السادات، البنك الأهلي، كفر سعد، والفيوم”.

وتخضغ البطولة لقواعد قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة، حيث تقام المباراة على شوطين، ويحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط، وفي حالة التعادل يتم منح كل فريق نقطة واحدة.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة الدوري المصري لكرة القدم لقصار القامة في شهر مارس الماضي، والتي تقام لأول مرة بمصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.

يذكر أن منتخب مصر لقصار القامة قد حقق الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية من بينها الفوز ببطولة كأس العرب لقصار القامة والتي شارك بها خمس دول وهي مصر، الأردن، السودان، سوريا، وفلسطين، بالإضافة إلى المشاركة الشرفية لمنتخب إسبانيا واستطاع المنتخب المصري تحقيق لقب البطولة بعد الفوز على الأردن في النهائي.