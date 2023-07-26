حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مركزي شرطة (دمياط– كفرالبطيخ) وقسمى شرطة (دمياط الجديدة- السرو).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 4 متهمين لـ " 2 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.