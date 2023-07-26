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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق هائل يلتهم مول دبي التجاري في مطروح.. صور وفيديو

حريق هائل يلتهم مول
حريق هائل يلتهم مول دبي التجاري بوسط مرسى مطروح
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اندلع منذ قليل حريق هائل بمول دبي التجاري بشارع الإسكندرية في وسط مدينة مرسى مطروح. 

وهرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق للسيطرة على ألسنة النيران والادخنة المتصاعدة من الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام. 

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الحريق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق ومتابعة عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق، كما أغلقت إدارة مرور مطروح شارع الإسكندرية من المستشفى العام حتى تقاطعه مع شارع الثانوية العسكرية. 

وتجري أعمال البحث والمعاينة للوقوف على أسباب الحريق، وحصر عدد المصابين. 

بالصور.. حريق هائل يلتهم مول دبي التجاري بوسط مرسى مطروح

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