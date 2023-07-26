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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم الوادي الجديد" تستقبل فريق 100 يوم صحة للكشف على العاملين بالديوان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى  الجديد، اليوم الأربعاء ، أعضاء فريق حملة المبادرة الرئاسية "100 يوم  صحة" التى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وذلك فى  إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح عطية أن المبادرة تستهدف الكشف الطبى علي العاملين بقطاع تعليم المحافظة  بالمجان، حيث تتضمن أعمال الحملة صحة المرأة والاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج.
     
وشدد  وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة تذليل كافة العقبات التى قد تعوق العمل بالمبادرة وتوفير كافة المستلزمات لسير منظومة العمل بكل يسر، موجها الشكر والتقدير لقطاع صحة الوادى الجديد برئاسة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، والفريق الطبى ومنسق الصحة بالمديرية ( الاتصال السياسى ) للجهد المبذول وحسن سير العمل.

جاء ذلك  تحت رعاية  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

أهداف التنمية المستدامة التربية والتعليم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الوادي الجديد