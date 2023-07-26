"أطباء بلا حدود": الإجراءات الإسرائيلية في "مسافر يطا" ترتقي إلى جرائم حرب

أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون من سكان مسافر يطا جنوب الخليل، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية للتهجير القسري، باتت لا تطاق، وترتقي إلى جرائم حرب، وهي مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، تناولت فيه تداعيات الأزمة الإنسانية في فلسطين، وتحديدا الآثار الصحية الناجمة عن إجراءات الاحتلال والتهجير القسري لسكان مسافر يطا، تحت عنوان: (حياة لا تطاق).

وقالت مديرة المكتب العالمي الإقليمي للمنظمة في عمان إيناس أبو خلف، "إن الإجراءات الإسرائيلية القسرية تقوّض صحة الناس في مسافر يطا، وأهلها يتعرضون لخطر التهجير القسري".

وأضافت: "يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون في مسافر يطا ومحيطها، في جنوب الضفة الغربية للأراضي الفلسطينية المحتلة تحديات عظيمة كالعيش في خوف دائم من التهجير والتعرض لهدم منازلهم ومنع المياه عنهم، وتقييد تحركاتهم، إضافة إلى التعرض لعنف المستوطنين".