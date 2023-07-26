"فودة" يترأس المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التفيذي، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات وذلك بقاعة المؤتمرؤات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

واستهل المحافظ فعاليات المجلس التنفيذي بالإعراب عن فخره الشديد بالتنظيم الرائع والمظهر الحضاري للمؤتمر التمهيدي لتطبيقات السياحة المصرية والذي تم عقده بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة امس، تمهيدا لانطلاق أعمال المؤتمر الرئيسي بمدينة شرم الشيخ والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 29 نوفمبر وحتى1 ديسمبر من العام الجاري.

وأكد المحافظ أهمية الشكل اللائق للقيادات التنفيذية للمحافظة والعلاقات الحسنة مع المسؤولين والمواطنين مع مراعاة الحدود الفاصلة لصالح ونزاهة العمل.

وأعلن عن خطط الترويج لحركة السياحة بمدن المحافظة وتوقيع بروتوكولات تأخي مع اليونان وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وتضمنت فعاليات المجلس التنفيذي عرض الموافقة على الخطة الاستثمارية ومجالس المدن للعام المالي، ومذكرة الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ والمتضمنة انشاء وحدة إدارية لكل منطقة إسكان بديل عن العشوائيات ووحدة سكنية بالدور الأرضي لفتح حضانة لخدمة سكان المشروع بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، وعرض موقف تصريح إجراءات تراخيص التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ والبالغ عددهم 717 تاكسي، وذلك من خلال تشكيل لجنة دائمة بين المرور والموارد لمتابعة سير الإجراءات من خلال المنظومة الذكية تحت إشراف نائبة المحافظ ورئيس مجلس مدينة شرم الشيخ.

كما تضمن جدول الأعمال تشكيل لجنة لشراء اتوبيسات صديقة للبيئة لتعزيز الاستدامة بشرم الشيخ، وتخصيص الأراضي للجهات الحكومية بالمجان.

وشدد المحافظ على ضرورة إنجاز الأعمال من خلال تخصيص المهام والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتحقيق الأهداف المرجوة.



ووجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال الجلسة بضرورة تصعيد مشكلة الجمال الشاردة لأعلى المستويات وإعداد تقرير مفصل بأماكن الجمال الشاردة للحد من كثرة الحوادث الناجمة عن هذه الظاهرة.

ومن جانبه أفاد اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة بأنه تم تشكيل لجنة من المرور ورؤساء مجالس المدن لمكافحة الجمال وخاصة بمدينة أبو زنيمة وأبو رديس ورأس سدر.



كما جرت مناقشة آليات استبدال جميع الرخص بالرخصة المؤمنة، ومتابعة ملف دمج البدو بالمحافظة.

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