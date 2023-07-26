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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بيع خاتم مغني الراب الأمريكي " توباك شاهور" بأكثر من مليون دولار

مغني الراب الأمريكي
مغني الراب الأمريكي توباك شاهور
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 تم بيع خاتم ذهبي مرصع باليقاوت والألماس وهو على شكل تاج صممه ووضعه مغني الراب الأمريكي توباك شاكور، قبيل اغتياله عام 1996، بأكثر من مليون دولار خلال مزاد مخصص لموسيقى الهيب هوب، اختتمته دار "سوذبيز" التي نظمت المزاد عبر الإنترنت.

وأفادت "سوذبيز" ، أن السعر الذي بيع به الخاتم الذهبي المرصع بالياقوت والألماس، أصبح الأعلى سعر في المزادات لقطعة مرتبطة بموسيقى الهيب هوب.

وكان الخاتم ضمن المجموعة الشخصية لياسمين فولا القريبة من توباك شاكور، إذ بلغ ثمن الخاتم بالتحديد 1,016 مليون دولار إجمالى الرسوم والعمولات.

وشرحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في "سوذبيز" كاساندرا هاتون لوكالة فرانس برس أن "هذا الخاتم من تصميم توباك" بعد خروجه من السجن عام 1996، حيث قرأ خلال فترة السجن كتاب "الأمير" لمكيافيلي وتأثر به.

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