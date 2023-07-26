هيئة الكتاب تنعي الشاعر شوقي حجاب

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز ٧٧ عامًا.

وقدم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وكتب شوقي حجاب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصري، وابتكر شخصية "بقلظ" مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية "كوكي كاك"، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبي.

ولد شوقي حجاب في المطرية- دقهلية عام 1946، تعلم الشعر على يد والده الأزهري الذي كان عاشقًا للقراءة، واهتم بالتراث والقصص الشعبية لاهتمام والدته بهما، حيث كانت تملك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

حصل حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021، وعام 2019 ضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" بدورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكتب العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية الخاصة بالطفل والتي لاقت رواجًا كبيرًا .