رئيس الشيوخ يستقبل وفدا فيتناميا رفيع المستوى

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس الوفد الفيتنامي رفيع المستوى الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حالياً برئاسة تران كوانج نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.

ورحب المستشار "عبدالرازق" بالوفد الفيتنامي مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين مؤكداً على أهمية تطويرها للوصول بها إلى افضل المستويات برلمانياً وتجارياً واقتصادياً، خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين لدعم التعاون الثنائي بينهما تحقيقاً لمصالح الشعبين الصديقين.



من جانبه أبدى رئيس الوفد الفيتنامي سعادته بزيارة مصر وتقديره لحسن الاستقبال الذي لمسه الوفد منذ حضوره للقاهرة.

وقدم "لو كوانج" التهنئة للمستشار "عبدالرازق" بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وكذلك مرور ٦٠ عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام.

وأكد أن زيارته لمصر تهدف الي تطوير العلاقات بين الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات لافتاً الي أهمية تبادل الزيارات والوفود الشعبية والتنفيذية لتحقيق ذلك.

ووجه نائب رئيس وزراء فيتنام الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة فيتنام والبرلمان الفيتنامي في أقرب وقت وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.