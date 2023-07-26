انطلاق منافسات دوري مراكز الشباب بمختلف المحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، انطلاق منافسات دورى مراكز الشباب توتال انرجيز النسخة العاشرة، ومراسم قرعة الدوري بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي أن تُقام كافة الفعاليات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي. ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.

وكان قد شهد اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، فعاليات قرعة دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة لمراكز شباب الجيزة، بحضورالدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وسام فاروق مدير عام الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية، ومنطقة الجيزة لكرة القدم.

وتحرص الوزارة علي توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

ويهدف دوري مراكز الشباب إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية. كما يساعد هذا الدوري في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الشباب من مختلف المحافظات، وتعزيز الانتماء الوطني والمجتمعي.