وزير الرياضة: ريادة الأعمال بمقدمة اهتمامات الوزارة لخلق فرص جديدة للشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، فعاليات إطلاق برنامج “Ripple” لدعم و تطوير مراكز ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات المصرية والعربية والذي أطلقته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار وبحضور السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور على المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول للشؤون الاقتصادية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية وبمشاركة أكثر من ٣٠ جامعة مصرية وعربية.

في كلمته أكد وزير الشباب والرياضة أن مجال ريادة الأعمال يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الشباب والرياضة سعياً لخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، مشيراً أن الوزارة قامت بتنفيذ حزمة من البرامح والمشروعات فى هذا الإطار منها "تأهيل خمسة مليون شاب لسوق العمل ، ومبادرة طور وغير ، ومبادرة معسكرات الابتكار ورياة الأعمال، وحاضنات ريادة الأعمال ، وبرنامج مشوراى"، وذلك فى إطار تدريب الشباب وتزويدهم بمهارات الاتصال وتحديد الأهداف والتفكير الابتكارى ومهارات التوظيف، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإقامة المشروعات الصغيرة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الشباب والرياضة وتفتح ذراعيها لكل الشباب، وتحرص على تأهيله وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل، فالدولة تقدم برامج كثيرة سواء في ريادة الأعمال ومشروعات تطوير القطاع الخاص وتفتح مجالات كثيرة أمام الشباب، والتي تنعكس بدورها على الاقتصاد بصورة إيجابية.

كما أكد أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار، يمثل نموذجًا رياديًا، من خلال توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى دورها الريادي في تبني ملف ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي.

من جانبه عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن شكره وتقديره لجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعم شباب رواد الأعمال على مستوى الجمهورية وهو ما لمسناه في كل المجالات والمناسبات .

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية أصبحت واحة للرياضيين ونموذجا يحترم للجامعات التي تمتلك بنية رياضية وتعليمية على أعلى مستوى مما يؤهلها لاستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى.

وعلى هامش الحفل قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم خريجي أول دفعة لكلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية بالعلمين.