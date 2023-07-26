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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الشوباشي: الشعب المصري ملوش كتالوج ولدينا ثقة في قائد وهب حياته للوطن

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن العالم كله منبهر بصمود المصريين في محاربة ومواجهة الإرهاب في نفس وقت تحقيق التنمية، قائلة: "الشعب المصري ملوش كتالوج ومصر عندها ثقة في قائد وهب حياته لها".

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها عبر فضائية  "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، ان الإشادات الدولية لجهود مصر في مكافحة الإرهاب، هي انعكاس لأمر واقع، وهذا ما حدث بالفعل رغم كل الشائعات التي كانت تظهر خلال هذه الفترة.

وأوضحت أن المروجين لهذه الشائعات كانوا يرون الإنسان من وجهة نظر مختلفة، قائلة: "حقوق الإنسان في نظرهم كان يموت الأطفال والمصلين ويذبح كل من يخالف رأيهم".

وتابعت الشوبشي أن الشعب المصري استطاع من خلال الوحدة بين الشعب والقيادة التخلص من هذه الجماعات والحفاظ على مصر، موضحة أن القيادة المصرية التي جاءت بـ 30 يونيو هي التي كشفت هذه الجماعات وفضحتهم. 

 

الشوباشي التنمية الشعب المصرى القيادة المصرية الارهاب