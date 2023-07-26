فعاليات ثقافية وفنية بقرية إطسا بالمنيا ضمن برنامج "المواطنة".. صور

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بقرية إطسا البلد بمحافظة المنيا ضمن برنامج "المواطنة"، الذي تقدمه بشكل دوري بقرى ومراكز المحافظة، والذي يتزامن مع احتفالات الذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

تضمن البرنامج الذي نظمه بيت ثقافة سمالوط بالمدرسة الابتدائية بالقرية، عقد ندوة بعنوان "المواطنة والتنمية" شارك بها أحمد عطا، صافي الجازوي وتحدثا عن معنى المواطنة والانتماء للوطن وتقبل الرأى الأخر وتأثير ذلك على الفرد والمجتمع، بجانب ذلك أقيمت ورشة فنون تشكيلية عن ثورة 23 يوليو، ورسم حر، وفقرة واكتشاف ورعاية مواهب القرية في التشكيل بالصلصال والرسم، بالإضافة لعرض فيلم "ناصر 56".

كما قدمت فرقة الفنون الشعبية للطفل بقصر ثقافة المنيا عرضا فنيا وفقرات غنائية راقصة منها "صيادين السويس، قلب الدنيا، الدراويش" تدريب الفنان يحيى عبد العليم.

البرنامج يقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف الفكري، ويأتي تزامنا مع احتفالات شاملة تقدمها قصور الثقافة بجميع المحافظات احتفالا بثورة يوليو ومنجزاتها على جميع الأصعدة.

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