"بيت الروبي" لكريم عبد العزيز يتخطى الـ 109 ملايين جنيه

حقق فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبد العزيز ايرادات وصلت 109 ملايين و444 ألفا و763 جنيها ، وذلك منذ بدء طرح الفيلم قبل 5 أسابيع بالتزامن مع مارثون عيد الأضحى، حيث حصد الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 9 ملايين و71 ألفا و556 جنيها.

ويعد بيت الروبي هو الفيلم الأول في السينما المصرية الذى يصل لأعلى إيراد يومي ، مسجلا في رابع يوم العيد إيرادات بلغت 10 ملايين و146 ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و"من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.