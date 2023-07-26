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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالعمل مع ليبيريا على الديمقراطية وحقوق الإنسان

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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جددت الولايات المتحدة، اليوم، التزامها بالعمل مع ليبيريا على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال تهنئة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لليبيريا نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 176 لاستقلالها، وفقا لبيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيريا عبر موقعها الإلكتروني.

وبحسب البيان، تتشارك الولايات المتحدة وليبيريا في رابطة قوية نابعة من تاريخنا المشترك وروابطنا الثقافية. ولا نزال ملتزمين بالعمل مع ليبيريا وإعادة التأكيد على قيمنا المشتركة في الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والبيئة.

وأعرب عن أطيب تمنياته لشعب ليبيريا وعيد استقلال سعيد.

 

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