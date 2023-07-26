افتتاح مشروع تطوير مستشفى عين شمس التخصصي

افتتح محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، أعمال مشروع تطوير مستشفى عين شمس التخصصي، وذلك بحضور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلى الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وطارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وهشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي ووليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي سابقا وجمال حسين مدير مكتب الاستشارات الهندسية سابقا و عدد من الأطباء ورؤساء الأقسام.

حيث تفقد المتيني أعمال التطوير والتي شملت الانتهاء من أعمال رفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى عين شمس التخصصي، ومشروع تطوير البدروم والذي يشمل تطوير البنية التحتية وشبكات خدمات الوحدات الطبية والمكونة من ٤ مداخل على مساحة إجمالية تقدر ب١٢ ألف متر مربع ، بالإضافة إلى الموقع العام للمستشفى والذي يشمل البوابات من ١ إلى ٤ .

كما تفقد مشروع الطرقات والممرات والتي تضمنت أعمال إحلال وتجديد جميع الشبكات بالطرقات والممرات الداخلية للمستشفى وذلك بتكلفة إجمالية بلغت ١٦٥ مليون جنيه.

وفي كلمته أكد الأهمية و المردود من وراء تطوير البنية التحتية والتي على الرغم من كونها غير مرئية الا أنها أساس لا يستمر بدونه أي مشروع. داعيًا إلى إرساء مبدأ إدارة المنشآت على المدى الطويل لما له من أهمية في استمرار ونجاح أي منشأة أو مشروع.

وأشاد بجهود جميع القائمين على أعمال التطوير، وخص بالشكر مكتب الاستشارات الهندسية بالجامعة والذي يقوم بالعديد من المهمات الوطنية، مؤكداً أن الهدف من وراء كل ذلك تقديم خدمة صحية وطبية للمواطن المصري على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة وبما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في توفير مستوى راق يليق بالمصريين.

واستعرض هشام أنور أعمال التطوير وأهميته والعائد من ورائه، وقدم الشكر للإدارة العليا للجامعة التي دعمت تلك الجهود وكذلك الإدارة الحالية و السابقة للمستشفيات الجامعية.

كما أهدى درع التكريم للأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس امتنانا وتقديرا لمسيرته الحافلة في رئاسة الجامعة وما حققه من إنجازات.

كما كرم علي الأنور عميد كلية الطب و لفيف من قيادات المستشفيات الجامعية الحالية والسابقة لدورهم في تطوير المنظومة الصحية للمستشفيات الجامعية.