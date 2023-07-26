إجراء اختبارات القبول لـ250 طالبا بالجامعة اليابانية

أعلن الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بدء اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها بكليات الجامعة للعام الجامعى الجديد بمقر الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة، بالإسكندرية.

أوضح رئيس الجامعة، أن اختبارات القبول بالجامعة المصرية اليابانية يشترط اجتازها بنجاح ليلتحق الطالب بالجامعة فالقبول بالجامعة لا يعتمد على المجموع المرتفع للطالب فقط، موضحا أن الهدف من هذه الاختبارات هو قياس المستوى العلمي للطالب ومهاراته والجدارات، حيث تتضمن اختبارات في اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتفكير المنطقي، والكيمياء، والفيزياء.

أوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم أنه فى أول يوم لاختبارات القبول بالجامعة تم إجراء اختبار لعدد ٢٥٠ طالبا وطالبة تقدموا للالتحاق بكليات الجامعة وبرامجها، والتى تضم برامج كلية الهندسة وبرنامج العمارة المستدامة وبرامج كلية الحاسبات ونظم المعلومات وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وبرامج كلية الفنون والتصميم.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال نتائج الاختبارات للطلاب بالبريد الإلكتروني، وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية ودعوة المقبولين لحضورها، موضحا أن النتائج النهائية للاختبارات سوف يتم إعلانها في الموقع الرسمي للجامعة وترسل للطلاب عبر البريد الإلكتروني.