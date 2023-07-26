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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة النيل الأهلية يعلن عن تشكيل مجلس الأمناء الجديد

رئيس جامعة النيل
رئيس جامعة النيل الأهلية
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أعلن الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، عن التشكيل الجديد  لمجلس أمناء الجامعة، وتكون التشكيل من الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي رئيساً لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية الجديد لفترة زمنية تبلغ أربع سنوات، وعضوية كلاً من " إبراهيم محلب وعلي عيسى وجلال السعيد وعمرو بدر الدين، وعمر الدماطي، ونرمين الطاهري، عضو مجلس الأمناء'.

وأشار عقل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة،  أن المجلس الجديد  يدعم وضع سياسات التنمية، وتوفير الاحتياجات الماديات، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء شهد رئاسات عظيمة، مؤكداً أن الرئيس السابق عمرو موسي لمجلس الأمناء قد منحته الجامعة عضوية دائمة للجامعة .

كما وجه رئيس جامعة النيل الأهلية الشكر لعمرو موسى على فترة توليه رئاسة مجلس الأمناء منذ مارس 2015 وكان يقود مجلس قامات من رجال الأعمال والتعليم والسياسية وتوظيف الإمكانيات لتحقيق نمو الجامعة.

التشكيل الجديد الخبير الاقتصادى الدكتور محمود محيي الدين جامعة النيل الأهلية