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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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محافظ الجيزة يستجيب لحالة تعاني من مشكلة صحية وتحتاج لتركيب مفصل.. صور

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استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحالة السيدة  عزيزة أحمد محمود عبد النعيم المقيمة بشارع بورسعيد متفرع من شارع المطار إمبابه والتي تعاني من تخلل بمفصل بعظمة الفخد الصناعي وتحتاج عملية تركيب مفصل بالفخدين  وليس لها مصدر دخل وذلك فور رصد محافظة الجيزة استغاثه السيدة التي  تم اذاعتها في برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي علي قناة صدي البلد .
 

وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد المختصين بتوفير سيارة من ديوان عام محافظة الجيزة والتي قامت بإصطحاب السيدة عزيزة محمود من المنزل إلي مستشفي الهلال الأحمر لإتخاذ الاجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير كافه سبل الرعاية اللازمه لها . لافتاً أن المحافظة  لا تدخر جهداً في سبيل تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والإستماع إلى مطالبهم وإستغاثاتهم والتي تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
 

وحرص المحافظ على التواصل تليفونياً مع السيدة عزيزة أحمد فور وصولها مستشفي الهلال الأحمر للإطمئنان علي حالتها الصحية حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل  اللازمة لتجهيز المريضة لإجراء عملية تركيب مفصل بالفخدين وتفديم الرعاية اللازمه لها.
كما إطمأن المحافظ من مدير مديرية التضامن الاجتماعى علي إنتظام صرف معاش تكافل وكرامة للسيدة عزيزة مع تقديم مساعدات إضافيه لها لتسهيل سبل معيشتها .

محافظ الجيزة إستجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مطار امبابة استغاثه السيدة عزيزة أحمد محمود عبد النعيم