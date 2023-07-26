جامعة القناة: أول أغسطس فتح باب التقديم للدراسات العليا

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن العمل يسير على قدم وساق للإنتهاء من إعلان كافة نتائج الكليات، مؤكداً أن هناك كليات إنتهت من إعلان كافة نتائجها، وبعض الكليات تحت المراجعة، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من إعلان نتائج بكالوريوس التربية والطب البيطرى وطب الأسنان و التجارة ، وخلال ساعات سيتم إعلان نتائج بكالوريوس الزراعة والتمريض و الحاسبات والمعلومات، مشيداً بالعمل المتواصل داخل قطاع التعليم والطلاب ؛ للإنتهاء من أعمال رصد ومراجعة وإعلان النتائج.

كما أعلن "مندور" أن الثلاثاء القادم الموافق الأول من أغسطس سيتم فتح باب التقديم للدراسات العليا بالجامعة ، بالإضافة إلى عرض كافة الملصقات الخاصة بجميع البرامج واعتمادها استعداداً لبدء التقديم .

جاءت تلك التصريحات - خلال مجلس جامعة قناة السويس في جلسته رقم ( 442 ) المُنعقده اليوم الإربعاء الموافق 26 يوليو بقاعة مجلس الجامعة ، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات وأمانة المجلس.

وقبل بداية المجلس - قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة ، للدكتورة سهير أبو عيشه لتكليفها بالعمل أميناً عاماً للجامعة متمنياً لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها واصلاً الشكر والتقدير للأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة السابق مُقدماً له درع الجامعة تقديراً لمجهوداته خلال فترة عمله بالجامعة .

ثم بدأ المجلس فعالياته بمناقشة الموضوعات المقدمه من قطاع التعليم والطلاب والتي استعرض خلالها رئيس الجامعة موقف جميع الكليات من إعلان النتائج، كما تابع رئيس الجامعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي والذي بدأ 8 يوليو الحالي ويستمر حتي 7 سبتمبر القادم بالكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة، وتشمل تلك الفترة أسبوع التسجيل و 7 أسابيع للدراسة ، وأسبوع للامتحانات طبقاً للنموذج الموحد للائحة الساعات المعتمدة بالجامعة.

وطالب رئيس الجامعة بالإسراع في الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة والصيانة بكافة المعامل والدرجات وقاعات الدراسة والمدن الجامعية ؛ تجهيزاً لإستقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد .

أما عن الموضوعات المُقدمه من قطاع الدراسات العليا والبحوث فقد استعرض المجلس تشكيل لجنة ؛ لدراسة وضع آلية لدعم تدويل النشر لقطاع العلوم الانسانية والاجتماعية و الآداب ؛ بهدف تحفيز الباحثين على النشر باللغة الإنجليزية ، كما تم للموافقه على بعض اتفاقيات التعاون المشتركة بين الجامعة و بعض الجهات الخارجية منها .

هذا وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن حصيلة المشاركات المجتمعية، والمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2023 بمشروع القرن "مبادرة حياة كريمة " حيث تم تنفيذ 11 قافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والبيطرية من الكشف والعلاج المجاني،

فضلا عن ندوات التثقيف الصحي ، والتربوي، وتعديل السلوك، وخدمات الإرشاد الزراعي وغيرها من الخدمات المجتمعية المجانية الهادفة لتطوير القرى والريف المصري وفق أهداف المبادرة ووفق توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف "مندور" أن الجامعة قدمت كذلك الحملات والدورات التدريبية التوعوية والتثقيفية المتوجهة لأفراد المجتمع، داخل وخارج الجامعة، بواقع 13197 مستفيدا في المجالات التدريبية المختلفة المتوافقة مع احتياجات المتدربين، وتعمل على رفع وتنمية المهارات والمعارف لديهم ؛ بما يساعد على تحسين مستوى معيشة الأفراد، وخلق مجالات وفرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.