وزير الزراعة: تطوير وتطهير المراوي والمساقي لمواجهة الحر الشديد

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة والإدارات التابعة في المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لتطهير المساقى والمراوى اختصاص الوزارة والتأكد من تطهيرها حتى لا تعوق المياه لنهايات المساقى وذلك لتسهيل عملية الري خاصة خلال هذه الأيام التي تحتاج فيها الزراعات إلى الري بكثافة وانتظام لتخفيف تأثير الحرارة .

وأكد القصير، أن تنفيذا هذه التعليمات مسئولية كل مديري المديريات والائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي وأيضا جهاز تحسين الأراضي موجها بسرعة الاستجابة لشكاوى المزارعين في هذا الشأن مع ضرورة حصر المراوى والمساقى فى كل في نطاق إشرافه ومؤكدا إلى محاسبة المقصرين والتقاعس في تنفيذ هذه التوجيهات.

وأشار القصير، إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من جهود الدولة في تطوير نظم الري وترشيد المياه وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتخفيف تأثير موجة الحرارة الشديدة على المحاصيل والتي تشهد البلاد حاليا.