"القومي للمرأة" يشيد بقرار تعيين اللواء منار مختار حافظ حسن بمنصب مدير عام بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لإصداره قرارا بتعيين اللواء منار مختار حافظ حسن في منصب مدير عام بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وذلك خلال اعتماده حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2023.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، الذي يؤكد حرص الوزارة على دعم تمكين المرأة من الوصول إلى المواقع القيادية، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

كما قدمت الدكتورة مايا مرسي خالص التهاني الى اللواء منار مختار حافظ حسن لتعيينها في هذا المنصب الهام.

وأكدت أنه منصب مستحق باعتبارها من القيادات الأمنية النسائية المحترفة في العمل الأمني، ولما حققته من نجاحات ملموسة في ملف القضاء على العنف ضد المرأة، متمنية لها المزيد من النجاحات في مهام منصبها الجديد.