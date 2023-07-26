"ماعت" تطلق بوابة للمنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوابة للمنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر.

تستهدف هذه البوابة أن تكون مساحة مجمعة للتواصل بين الشركاء العاملين في هذا المجال، مع إمكانية إتاحتها للمنظمات الدولية والإقليمية، التي تبحث عن خريطة لمنظمات المجتمع المدني المصرية ذات الخبرات والصلة لاستفادة من هذه البوابة.

وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هذه البوابة تعد مساحة مجمعة للبيانات حول المنظمات العاملة على مجال بناء السلام في مصر، تيسيراً على المنظمات العاملة في ذات المجال، حيث يمكنها الوصول إلى البوابة مباشرة، مضيفًا أن التشبيك والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مجال السلام يعد محورًا هامًا لأي جهة تعمل على هذا الملف، وهو ما توفره هذه البوابة.

ودعا عقيل كافة أصحاب المصلحة والمهتمين بمجال بناء السلام للتسجيل والمشاركة في هذه البوابة، وعرض خبراتها وأنشطتها وترويجها عبر البوابة.