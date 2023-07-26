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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخص في حريق شقة سكنية بمنطقة المريوطية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الحرانية بمنطقة المريوطية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الحرانية بمنطقة المريوطية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص جري نقل المصاب إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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