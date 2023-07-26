جامعة النيل الأهلية: بدء الدراسة في 5 كليات جديدة خلال 2024

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إنشاء خمس كليات جديدة في سبتمبر 2024 لتلبية الاحتياجات الوطنية هى: علوم الأرض والطاقة وعلوم البيئة، وكلية الدراسات العليا في التعليم، وكلية الاستدامة وعلوم الماء والأمن الغذائي، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الرقمية، وكلية الآداب والعلوم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس جامعة النيل الأهلية في مقر الجامعة بالشيخ زايد، اليوم الأربعاء، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأشار رئيس جامعة النيل الأهلية إلى احتواء الجامعة على ست كليات، وهي: الهندسة والعلوم التطبيقية، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية، وإدارة الأعمال، دراسات عليا في إدارة التكنولوجيا.

وأضاف رئيس جامعة النيل الأهلية أن الجامعة تساهدف الريادة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأهيل خريجيها لسوق العمل الدولي.

نبذة عن جامعة النيل الأهلية

تعد جامعة النيل أول أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحصلت جامعة النيل الأهلية على المركز الأول على مستوى الجامعات الأفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، من خلال حصد جائزة " الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة أفريقيا" وجائزة "أفضل قيادي ريادي أفريقي" متفوقة على كل الجامعات الأفريقية، من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU).

وتم تصنيف جامعة النيل الاهلية كأفضل جامعة في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية التي تم نشرها من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك طلاب البكالوريوس الذين اهلتهم الدراسة في جامعة النيل لنشر أبحاث علمية في اهم الدوريات العالمية وذلك بناء علي QS لتصنيف الجامعات.

وتوفر جامعة النيل الأهلية فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الذين يتمتعون بالموهبة والإمكانات العالية من خلال تقديمها لعدد كبير من المنح الدراسية والخصومات لكثير من الطلبة.

وتعد جامعة النيل الأهلية الجامعة الأولى من نوعها في مصر التي تعد مؤسسة بحثية متميزة في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، وتوفر بيئة بحثية تساعد الطلاب على إنجاز أفضل البحوث الأكاديمية التي تؤهل إلى دخول سوق العمل بسهولة.