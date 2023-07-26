إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالهرم

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم أعلى كوبري دهشور اتجاه الرماية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق القاهرة الفيوم أعلي كوبري دهشور إتجاه الرماية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص ونقل نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.