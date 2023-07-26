ads
الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 8 أشخاص مصابين في حادث لمستشفى بلبيس المركزي

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل مستشفى بلبيس المركزي، اليوم الأربعاء،  8 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لاصطدام سيارة ربع نقل برصيف أمام قرية الطحاوية نطاق مركز أبوحماد وتم تقديم الإسعافات الأولية.

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود حادث اصطدام سيارة ربع نقل برصيف أمام قرية الطحاوية نطاق مركز أبوحماد مما أسفر عن إصابة 8 بإصابات متنوعة وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

8 أشخاص اصطدام سيارة الاسعافات الاولية بلبيس سيارة ربع نقل