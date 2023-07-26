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الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 659 شاحنة و 955 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 378 شاحنة و919 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 281  شاحنة، 36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين القاهرة وامل بينما تغادر  السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية  وغادر العبارتين القاهرة وامل. فيما شهد ميناء نويبع تداول 1450  طن بضائع و 150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 800 سيارة بوزن 1600 طن قادمة من جدة ومغادرة  السفينة GAZ CONCARD.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2560 راكبا بموانئها. 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر - ميناء سفاجا ميناء الغردقة البحري