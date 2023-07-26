فى استجابة فورية.. أمن القاهرة يقدم المساعدة لسيدة مسنة بدار السلام

قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة المساعدة لسيدة مسنة عقب إنزلاقها داخل شقتها وعدم تمكنها من الحركة بدار السلام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بطلب المساعدة (لسيدة مسنة - مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام) عقب تعرضها للإنزلاق داخل الشقة سكنها وعدم تمكنها من الحركة. و على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم فتح باب الشقة ومساعدتها،

وتقديم الرعاية اللازم لها والإطمئنان على حالتها الصحية. هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وسرعة تلبية إستغاثتها ومساعدتها.