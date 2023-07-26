محافظ الإسكندرية يشهد عرضا للموسيقى العسكرية أمام النصب التذكاري بالمنشية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عرض للموسيقى العسكرية للقوات البحرية أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بمنطقة المنشية.

وذلك فى إطار سلسلة من فعاليات "احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية والشعبية .

وكان قد انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية الـ71، من خلال موكب من الزهور يبدأ من المنتزه وحتى رأس التين.

ويتخلل الاحتفالية عددا من الفعاليات والفنية، منها مواكب زهور والعديد من الاستعراضات والأنشطة الاحتفالية والترفيهية المتنوعة لأهالي الإسكندرية وضيوفها.

وتحتفل محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71 والذي يتواكب مع يوم 26 يوليو من كل عام، ويرتبط بذكرى خروج الملك فاروق من مصر في عام 1952، وذلك بعدما خرج من ميناء رأس التين مستقلًا اليخت الملكي المحروسة، واعتبرت محافظة الإسكندرية يوم خروج الملك فاروق من مصر هو العيد القومي للمحافظة.