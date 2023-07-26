الولايات المتحدة: مصرون على تعميق الحوار الثنائي مع الصين

أكدت الولايات المتحدة إصرارها على تعميق الحوار الثنائي مع الصين، لافتة إلى أن عزل وزير الخارجية الصيني تشين جانج، من منصبة قضية داخلية صينية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - في تصريح نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم - "نحن على دراية بتلك القرارات بلا شك"، مبينة أن "هذه التعديلات هي مسألة داخلية صينية، وبالتالي سنترك لهم التعبير عن آرائهم والتعليق حول هذا الأمر".

وجددت المتحدثة باسم البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بتعميق قنوات الاتصال مع الصين لتجنب سوء الفهم والتقديرات الخاطئة.

وكان البرلمان الصيني قد أعلن - في وقت سابق - إعفاء تشين جانج، من منصب وزير الخارجية وتعيين وانج يي، رئيس الأمانة العامة للجنة الشئون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، خلفًا له.