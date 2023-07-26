بالزهور.. انطلاق موكب الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية الـ 71، من خلال موكب من الزهور يبدأ من المنتزه وحتى رأس التين.

ويتخلل الاحتفالية عددا من الفعاليات والفنية، منها مواكب زهور والعديد من الاستعراضات والأنشطة الاحتفالية والترفيهية المتنوعة لأهالي الإسكندرية وضيوفها.

وتحتفل محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ 71 والذي يتواكب مع يوم 26 يوليو من كل عام، ويرتبط بذكرى خروج الملك فاروق من مصر في عام 1952، وذلك بعدما خرج من ميناء رأس التين مستقلًا اليخت الملكي المحروسة، واعتبرت محافظة الإسكندرية يوم خروج الملك فاروق من مصر هو العيد القومي للمحافظة.