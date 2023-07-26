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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمصر القديمة

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمصر القديمة.

 تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية")، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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