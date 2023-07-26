ads
الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على غيابات الأهلي أمام المصري بالدوري الممتاز

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يغيب ما يقرب من 13 لاعباً من الأهلى عن مباراة الفريق الليلة أمام المصرى فى بطولة الدورى، حيث يغيب للراحة كل من على معلول وأليو ديانج ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسين الشحات.

واستقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على إراحة الـ12 لاعباً من مباراة الليلة بسبب معاناتهم من الإجهاد الذى اشتكى منه الفريق الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات الموسم الجارى محلياً وأفريقياً.

فيما يغيب محمد عبد المنعم لمعاناته من إجهاد عضلى عام حال دون مشاركته فى مران الأمس الذى اختتم به الفريق تدريباته استعداداً لمباراة المصرى الليلة.

ويلعب الأهلى مع المصرى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء ببرج العرب اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 لبطولة الدورى، والتى تُعد آخر مباراة فى بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى قبل أسبوعين تقريباً للمرة الـ43 فى تاريخه.

ومحمد الشناوى محمد هاني مروان عطية الأهلى المصري