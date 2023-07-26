وكيل أول مجلس النواب يلتقي نائب رئيس وزراء فيتنام

التقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تران لو كوانج نائب رئيس وزراء فيتنام والوفد المرافق له.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، علاقات الصداقة المُتميزة والقواسم التاريخية المُشتركة التي تجمع مصر وفيتنام، وهو ما أسس إطاراً تاريخياً من الود والاحترام المُتبادل بين البلدين الصديقي.

كما أشاد المستشار أحمد سعد الدين، بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الفيتنامية على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً ضرورة استثمار هذا الزخم الإيجابي لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وتعزيز التنسيق المُشترك بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك، وفي هذا الإطار.

ثمن المستشار أحمد سعد الدين المواقف الفيتنامية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية. على الصعيد البرلماني، أكد المستشار أحمد سعد الدين على أن العلاقات البرلمانية المصرية – الفيتنامية مُتميزة ووثيقة، وهي انعكاس حقيقي للعلاقات المتميزة المصرية – الفيتنامية على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وأشاد بتعدد زيارات الوفود البرلمانية الفيتنامية لمصر مؤخراً وما تلعبه تلك الزيارات من دور في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام خاصة على الصعيد البرلماني.

من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء فيتنام، اعتزازه بزيارة لمصر، مؤكداً على أن مصر شريك مهم ومحوري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط في ضوء العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، كما أكد المسئول الفيتنامي خلال اللقاء حرص فيتنام على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر على كافة الأصعدة والمستويات.