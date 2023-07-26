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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هيئة الأسرى: مخاطر صحية كبيرة يواجهها الأسير رياض العمور

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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير رياض العمور 53 عامًا من بيت لحم، والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسّجن المؤبد 11 مرة، يعاني من مشاكل مزمنة في القلب، ويواجه مخاطر كبيرة، مع استمرار إدارة السّجون بتنفيذ جريمة الإهمال الطبي القتل البطيء بحقّه على مدار أكثر من 20 عامًا.

وقالت الهيئة إن العمور يعاني من مشاكل صعبة في القلب، حيث يوجد في صدره جهاز منظم لضربات القلب، وهذا الجهاز يحتاج إلى تغيير كل 9 سنوات حسبما تم إبلاغه.

وأشارت الهيئة إلى أنه يعاني كثيرا خلال نقله في البوسطة من سجن عسقلان إلى سجن الرملة، وبالرغم من توفير العلاج والأجهزة المطلوبة للصدر في مستشفى "برزلاي" إلا أن إدارة السجن تتعمد أن يمكث أطول وقت ممكن خلال عملية النقل، الأمر الذي يزيد من معاناته وأوجاعه وآلامه.

جدير بالذكر أن الأسير العمور تعرض للاعتقال عدة مرات، كما تعرض للمطاردة، ولاحقًا واجه تحقيقًا قاسيًا وطويلا، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما.

الاهمال الطبي القتل البطيء هيئة شؤون الأسرى جهاز منظم لضربات القلب