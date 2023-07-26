"حاسبات القناة" تعلن عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بدءا من 1 أغسطس 2023

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات عن العام الجامعي 2023- 2024، وذلك بدءا من 1 أغسطس 2023 حتى 30 سبتمبر 2023.

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج الدرسات العليا الموجودة بها بنظام الساعات المعتمدة.

بينما أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن البرامج الموجودة بالكلية هى:

1. الدكتوراه (علوم الحاسب – نظم المعلومات)

2. الماجستير (علوم الحاسب – نظم المعلومات)

3. دبلوم (علوم الحاسب – نظم المعلومات – دبلوم مهني في تكنولوجيا المعلومات)

وأوضح أن شروط القبول في دبلوم (علوم الحاسب أو نظم المعلومات) أو الدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات هي:

1- يشترط لقيد الطالب للدبلوم (علوم الحاسب أو نظم الملعلومات)

أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

2. يشترط لقيد الطالب للدبلوم المهني في تكنولوجيا المعلومات أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات تتعلق بدراسة تطبيقات الحواسب في المجالات المختلفة من خرجيى كليات العلوم والإدارة والتربية والتجارة وما يناظرها من الجامعات المصرية بتقدير لا يقل عن جيد.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، إلى أنه يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد على الأقل (C) في التخصص ( علوم الحاسب أو نظم المعلومات ).

وأضاف: أنه يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه ( علوم الحاسب أو نظم المعلومات ) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في المقررات التي تم دراستها للحصول على درجة الماجستير في نفس التخصص المراد دراسته من إحدى الجامعات المصرية أو أي معادلة لها من معهد علمي اخر معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور تامر نبيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات، إلى أن الأوراق والمستندات المطلوبة هي:

1. شهادة البكالوريوس أصل + صورة

2. شهادة بيان تقديرات

3. شهادة الماجستير (للمتقدمين للدكتوراه فقط)

4. شهادة تقديرات تمهيدى ماجستير (للمتقدمين للدكتوراه فقط )

5. شهادة المعادلة

6. شهادة ميلاد الرقمية

7. الموقف من التجنيد

8. موافقة جهة العمل على التفرغ يومان

9. صورة من بطاقة الرقم القومي

10.إقرار بعدم القيد في دارسة عليا في جهة أخرى

11. المصروفات الدراسية بعد القبول

6.12 صور شخصية

13. 2 ملف بلاستيك + 4 جنيه دمغة