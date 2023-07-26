"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية أسمنت بأبو قرقاص

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءًا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية أسمنت بمركز أبو قرقاص على مدار يومين متتاليين 26 و27 من يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم.

وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.