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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك.. أسوريو يعقد جلسة مع حمدي علاء في حضور زيزو

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو
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عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة خاصة مع حمدي علاء لاعب الوسط العائد من الإعارة على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عكاظ بالطائف بالمملكة العربية السعودية، فى حضور أحمد سيد "زيزو " لاعب الوسط ومنحه بعض النصائح والتعليمات الفنية لتطبيقها في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق غدا الخميس  في السعودية.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

خوان كارلوس أوسوريو الزمالك أحمد سيد زيزو