رضا سليم يصل إلى القاهرة الجمعة لإجراء الكشف الطبي والتوقيع للأهلي

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات ضم اللاعب المغربي رضا سليم، لاعب نادي الجيش الملكي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اتفاق اللاعب مع الأهلي على كل التفاصيل الشخصية وموافقة نادي الجيش الملكي على انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي.

وكشفت مصادر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن رضا سليم من المنتظر أن يصل إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل لإجراء الكشف الطبي وبعدها توقيع عقود انتقاله رسميا للنادي الأهلي.

وأضاف المصدر، أن الصفقة كلفت النادي الأهلي حوالي 2 مليون دولار يحصل عليها نادي الجيش الملكي المغربي، بالإضافة لما يحصل عليه اللاعب كراتب سنوي يتخطى المليون دولار.

وأضاف المصدر، أن نادي الجيش الملكي المغربي وضع عدة بنود إضافية للموافقة على انتقال رضا سليم للأهلي منها بند نسبة إعادة البيع لصالح النادي وكذلك نسبة في حال التتويج بالبطولات المحلية والقارية وتسجيل الأهداف.