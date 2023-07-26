القومي لعلوم البحار يكشف أنواع الأسماك السامة وتحذر من تناولها.. فيديو

قال الدكتور شريف فتوح، وكيل شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن هناك 7 أنواع من الأسماك السامة في مصر، يحذر الاقتراب منها أو تناولها، مشيرا إلى أن نسبة السم فيها تتفاوت من واحدة لغيرها.

وأضاف وكيل شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “DMC”، اليوم الأربعاء، أن السبع أنواع السامة من الأسماك هم “دجاجة البحر، وسمكة البقر، وسمكة الأرنب، وسمكة البالون، وسمكة القراد، وسمكة القط، وسمكة العقرب”.

كما تابع وكيل شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار، أنه يجب الحذر من الأسماك الفيليه، لأنه غير معلوم المصدر وقد يكون سام، لافتا إلى وجود نشرات توعية تصدر من المعهد على فترات مختلفة وتبث عبر وسائل الإعلام أو الندوات التثقيفية.

وأوضح أن سمك القراد هو الأكثر في كم السم بداخلها، ولذا يجب الحذر وعدم شراؤها أو تناولها لأنها خطر كبير على الصحة.