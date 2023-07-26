تعليم الوادي: انتظام طلاب الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلجان امتحان الجبر

أكد سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على إنتظام طلاب الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلجان الامتحانات، حيث يؤدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة الجبر .

وشدد وكيل تعليم الوادي على توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بكل يسر وسهولة.

ولفت الى أن غرفة العمليات بالمديرية منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل وتواصل لحظة بلحظة مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها على الفور.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.